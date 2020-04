Intensivist Geert Meyfroidt: “Ik heb subjectieve indruk dat ik meer mensen op straat zie, en dat ze dichter bij mekaar komen. Dat is geen goede zaak” KVE

10 april 2020

16u47

Bron: Belga 244 "Het is hard werken en het blijft druk op de intensieve afdelingen van onze ziekenhuizen, maar we krijgen een soort boost, een opstoot van adrenaline door het feit dat we zien dat ons werk effect heeft, want het aantal hospitalisaties daalt. " Dat zegt dr. Geert Meyfroidt vanop de Intensive Care unit in UZ Leuven. Maar hij maakt zich ook zorgen over het feit dat er weer meer mensen op straat lijken te zijn.



"Voor alle duidelijkheid: het aantal hospitalisaties op de intensieve diensten daalt dan weer niet", vervolgt de arts, die ook voorzitter is van de Belgische vereniging voor Intensieve Geneeskunde, "want hier blijven de patiënten gewoonlijk enkele weken. Toch is er op dit ogenblik geen sprake van 'overflow' op onze diensten.”

Het is een nieuwe ziekte, en ze stelt ons voor nieuwe uitdagingen dr. Geert Meyfroidt

Corona is ook voor de ICU's, de Intensive Care Units, een nieuw gegeven. "Het is een nieuwe ziekte, en ze stelt ons voor nieuwe uitdagingen", aldus dr. Meyfroidt. "Ook logistiek: we moeten ons voortdurend omkleden, ons werk moet anders worden georganiseerd, maar het is niet zo dat we het niet zouden aankunnen."

Dat er terug nieuwe besmettingen zouden kunnen bijkomen, dat beangstigt mij dr. Geert Meyfroidt

Geert Meyfroidt heeft maar één grote angst dezer dagen: "Dat er terug nieuwe besmettingen zouden kunnen bijkomen, dat beangstigt mij. Ik heb ook de subjectieve indruk dat ik meer mensen op straat zie, en dat ze dichter bij mekaar komen. Dat is geen goede zaak. Ik hoop dat we daar de gevolgen niet van gaan zien binnen afzienbare tijd. Het risico bestaat, omdat mensen denken dat alles voorbij is, eens experts gezegd hebben dat de piek mogelijk voorbij is. Net dan loert het gevaar, in die dalende curve, voor nieuwe besmettingen. Want vergis u niet: uit wat we nu weten, blijkt dat er niet veel immuniteit is in de samenleving tegen dit virus. Opflakkeringen zijn dan mogelijk, wanneer we de rol lossen."

Veel positieve energie

Ook al is het werk op intensieve afdelingen vaak slopend, volgens Meyfroidt hangt er alvast op zijn afdeling in het UZ Leuven veel positieve energie. "We krijgen het gevoel dat we de zaken aan het oplossen zijn, dat we goed bezig zijn, want de overlijdens in de ziekenhuizen zijn al bij al niet zo hoog. Dat maakt ons bij alle miserie die het virus teweegbrengt toch ook wel professioneel gelukkig, het gevoel dat het loont wat we doen.”

