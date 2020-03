Intensiteit en ernst van griepepidemie is matig: “Gewone griep is ons echt wel genadig” Opnieuw minder griepgevallen, griepepidemie blijft wel duren ADN

04 maart 2020

17u28

Bron: Belga 0 Het aantal griepgevallen in ons land is voor de vierde week op rij gedaald. De griepintensiteit is momenteel ‘gemiddeld’, meldt onderzoekscentrum Sciensano. Gisteren noemde viroloog Steven Van Gucht dat nog “een meevaller”, gelet op het nieuwe coronavirus dat de wereld in zijn greep heeft.

Tussen 24 februari en 1 maart hebben 240 personen per 100.000 inwoners een huisarts geraadpleegd voor griepsymptomen (koorts, hoest, loopneus, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, enz). Dat is voor de vierde week op rij een daling. Het aantal griepgevallen daalde over heel België in alle leeftijdsgroepen, maar bleef stabiel bij de personen van 65 jaar en ouder.

Matig

In de week tussen 17 en 23 februari tekende Sciensano 393 raadplegingen per 100.000 inwoners met griepklachten op. De piek dateert van de week van 27 januari tot 2 februari, met 550 consultaties per 100.000 inwoners met griepsymptomen. Nadien was er dus week na week een daling.



De ernst en de intensiteit van de griepepidemie is “matig”, luidt het. We blijven voorlopig wel zitten met een epidemie, want we zitten nog boven de epidemische drempel van 153 gevallen per 100.000 inwoners. Maar het einde komt in zicht.

Sciensano ontving vorige week 45 stalen vanuit de peilpraktijken, een netwerk van een honderdtal huisartspraktijken verspreid over heel België. In 64 procent van de stalen werd het griepvirus bevestigd. De virologische analyses tonen aan dat vooral virussen A in omloop zijn.

Opnames

In dit stadium van het griepseizoen observeert Sciensano ook een matig aantal opnames in vergelijking met de vorige twee seizoenen. Het aantal ziekenhuisopnames voor griep met bepaalde ernstige verwikkelingen zoals ARDS (acuut respiratoir falen) was in de eerste weken van de epidemie iets hoger in vergelijking met voorgaande jaren.

We hebben nog nooit zo’n mild griepseizoen gekend. De griep is ons echt wel genadig

Meevaller

Steven Van Gucht, de voorzitter van het wetenschappelijk comité rond het coronavirus, wees er gisteren nog op dat ons land kan rekenen op een meevaller in deze coronatijden. “We hebben nog nooit zo’n mild griepseizoen gekend. De griep is ons echt wel genadig”, sprak de viroloog. Mochten beide pieken samen zijn gevallen, dan was er een potentieel probleem geweest.

De viroloog lanceerde een oproep om in te zetten op de bescherming van ouderen en chronisch zieken. “Dit is een collectieve verantwoordelijkheid. Als je ziek bent, blijf je thuis en zoek je geen contact met ouderen en chronisch zieken, of het nu om corona of om gewone griep gaat”, aldus Van Gucht.

Of om het zoals minister van Volksgezondheid Maggie De Block uit te drukken: “Als je ziek bent, blijf thuis. Blijf in uw kot!”

