Intensieve jacht moet aantal everzwijnen halveren en Afrikaanse varkenspest inperken TMA

28 november 2018

07u11

Bron: Belga 6 De Waalse minister van landbouw, René Collin (cdH), stelt voor om de everzwijnenpopulatie in Wallonië binnen de twee jaar te halveren, schrijft L'Avenir vandaag. Hij gaat een reeks maatregelen voorstellen die de everzwijnenjacht op zeer korte termijn volledig zal veranderen.

"Over twee jaar zullen we de everzwijnenpopulatie met 50 procent verminderen in Wallonië. En voor dit seizoen, zullen we buiten het gebied dat wordt getroffen door varkenspest, de jachtdoelstelling met 30 procent verhogen", kondigde de minister dinsdagavond aan in Longlier, tijdens een vergadering met jagers uit het door de varkenspest getroffen gebied. In deze zone "wordt gestreefd naar nul", er zou dus geen enkel everzwijn meer mogen zijn. In augustus zal de maatregel opnieuw bekeken worden, om te kijken of er aanpassingen moeten gebeuren.

Nachtjacht

Minister Collin wil al deze maatregelen nemen, opdat er "geen everzwijnen meer zijn ten noorden van de Samber en Maas". 's Nachts jagen moet ook toegelaten zijn, opdat jagers "hun quotum bereiken". Hij is niet van plan om regels op te leggen over lokvoedsel dat jagers voor wild gebruiken, maar wil een rondetafelbijeenkomst organiseren om hierover een akkoord te bereiken. Al deze maatregelen zullen donderdag aan de Waalse regering worden voorgesteld.