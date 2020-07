INTEGRAAL. Dit heeft het Overlegcomité beslist Redactie

19 juli 2020

13u41 0 Het Overlegcomité heeft beslist om geen nieuwe maatregelen in te voeren en de geplande Veiligheidsraad op donderdag niet te vervroegen. Wel wordt aangeraden om de huidige maatregelen beter na te leven. In een communiqué wordt nog eens gehamerd op het belang van de “gouden regels”. Lees hieronder integraal het bericht.

Het Overlegcomité is op zondag 19 juli bijeengekomen in aanwezigheid van de experts van de GEES, vertegenwoordigers van Sciensano, de RMG, het Crisiscentrum en regionale gezondheidsambtenaren. Op deze bijeenkomst kon een extra evaluatie worden gemaakt van de oorzaken van de evolutie van de epidemiologische situatie in elk deel van het land.

Uit de analyses blijkt dat de heropleving van de epidemie zich in dit stadium nog altijd concretiseert in een reeks vooral lokale problemen, zonder algemene verspreiding. De gezondheidsdata worden dus beïnvloed door welomschreven epidemiologische uitbraken gelinkt aan bepaalde evenementen en/of sociale kringen. Onwetendheid of minder strikte naleving van de “gouden regels” en beschermingsmaatregelen zijn vaak de trigger. Tegelijk blijven de indicatoren voor ziekenhuisopnames en overlijdens stabiel.

Om ervoor te zorgen dat de bevolking de evolutie van de epidemiologische cijfers beter kan begrijpen, is aan het Crisiscentrum gevraagd om de persconferenties tijdens de zomer opnieuw op te starten. Ze zullen niet meer dagelijks worden gehouden, maar zullen op zeer regelmatige basis – meerdere keren per week - een juiste en realistische interpretatie van de cijfers geven.

Ook zullen op alle overheidsniveaus verschillende strategieën worden ontwikkeld om het begrip en de toepassing van de veiligheidsregels te verbeteren, met name bij mensen die minder gebruik maken van de traditionele communicatiekanalen.

Ter herinnering - de gouden regels:

• Respecteer de hygiëneregels,

• Doe uw activiteiten het liefst buiten,

• Neem extra voorzorgsmaatregelen bij mensen die in de risicogroep zitten,

• Respecteer de veiligheidsafstand.

• U kunt nauwere contacten hebben met 15 personen

• En als u iets in groep doet, beperk die dan ook tot 15 personen.

Bovendien is het dragen van een mondmasker in verschillende omstandigheden verplicht en kan de verplichting in de toekomst worden uitgebreid. Mensen die zich niet aan al deze regels houden, zijn strafbaar.

Het is ook essentieel dat iedereen meewerkt aan de contact tracing. We stellen vast dat mensen minder contacten doorgeven, terwijl tracing een sleutelelement is in ons preventiebeleid.

De vergadering van Nationale Veiligheidsraad zal plaatsvinden op donderdag 23 juli. Om die vergadering zo goed mogelijk voor te bereiden, komt het Overlegcomité bijeen op dinsdag 21 juli om 16u30. De experts zullen eventuele aanpassingen aan de monitoring van de epidemie voorbereiden. De mogelijkheid om bepaalde maatregelen op nationaal niveau te versterken zal ook worden bestudeerd. Iedereen blijft tijdens de komende dagen voortdurend in contact.