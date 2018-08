Integraal: de moedige strijd van Maithili (13) tegen zeldzame tumor Thomas Van Hemeledonck

02 augustus 2018

Maithili Vanhille (13) uit Assebroek is gisteren vredig ingeslapen na haar moedige strijd tegen een zeldzame hersenstamtumor. Het meisje was op 23 mei te zien in actualiteitenmagazine Telefacts, dat haar en haar familie een jaar lang volgde, thuis en tijdens haar behandelingen in Mexico. De ouders van Maithili beschouwen het als een mooi eerbetoon dat de reportage online opnieuw integraal kan bekeken worden en gaven hiervoor hun toestemming.