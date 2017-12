Instructeurs VAB zien positief effect na hervorming theoretisch rijexamen EB

13u42

Bron: Belga 1 photo_news Zes maanden na de hervorming van het theoretisch rijexamen in Vlaanderen merken drie op de tien rijschoollesgevers van VAB een positief effect op de kennis van de verkeerscode bij nieuwe kandidaten. Geen van de instructeurs is negatiever geworden.

VAB concludeert dat leerlingen die nu aan de praktijkopleiding beginnen, een betere kennis van de verkeerscode hebben dan voorheen. "Jongeren beseffen ondertussen dat gokken bij het vernieuwde theorie-examen verleden tijd is en bereiden zich duidelijk beter voor", klinkt het.

Pijnpunt is volgens VAB-Rijschool het toepassen van die verbeterde kennis in de praktijk. "Afwachten of de verlenging van de minimum stageperiode van 3 maanden naar 9 maanden daar aan kan bijdragen." VAB hoopt dat jongeren dan ook meer zullen oefenen tijdens de stageperiode.