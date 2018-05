Inspectie vindt bijna 500 kilogram rot voedsel bij Brussels wokrestaurant kv

16 mei 2018

17u32

Bron: La Dernière Heure, Bruzz.be, eigen berichtgeving 11 De gewestelijke gezondheidsinspectiedienst Brulabo voerde eind april een controle uit bij Thai Wok, een Aziatisch restaurant op de Brusselse Anspachlaan. Tot hun consternatie troffen de inspecteurs er 485 kilogram rotte voedingswaren aan.

Het betrof onder ander 12 kilogram bevroren look, 450 liter saus, noedels, vis en broccoli. Onder toezicht van de inspecteurs werden alle bedorven voedingsmiddelen weggegooid.

De koelkasten van het restaurant werken niet of niet naar behoren. "Ze hebben dit probleem sinds hun opening, maar hebben het probleem nooit opgelost ondanks de waarschuwingen van Brulabo", vertelt de dienst aan La Dernière Heure. Bovendien stelden de inspecteurs ook een "relatief betreurenswaardig algemene hygiëne" vast: sommige etenswaren hadden bijvoorbeeld geen houdbaarheidsdatum, er was een kraan kapot en er was geen zeeppomp beschikbaar voor de koks.

"De zaak moet niet sluiten, maar bij een volgende negatieve evaluatie wordt het restaurant definitief gesloten", zegt Aline Glaudot, woordvoerster van de schepen van Stedenbouw, Geoffrey Coomans.

Een tweede Thai Wok-vestiging op de Stalingradlaan moest recent wel verplicht de deuren sluiten van Brulabo.