Inspectie van ontploft gebouw op Antwerpse Paardenmarkt was aangevraagd, maar ging niet door: "Pand was in zeer slechte staat" IB

25 januari 2018

05u28

Bron: Belga 5 Er liep al een onderzoek naar het gebouw op de Antwerpse Paardenmarkt, waar vorige week bij een ontploffing twee doden en veertien gewonden vielen. Een door het OCMW gevraagde controle ging niet door. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vandaag.

Het OCMW opende begin augustus een woonkwaliteitdossier voor het pand waar de ontploffing plaatsvond. Dat gebeurde nadat een bewoner een lening had aangevraagd voor de huurwaarborg. Het OCMW kent die lening enkel toe als de huurder kan bewijzen dat de woning in orde is, maar van een woonconformiteitsattest was geen sprake en ook andere bewijsstukken bleven uit. Daarom betaalde de man de waarborg uit eigen zak.

"Huis in zeer slechte staat"

Maatschappelijk werkers brachten in augustus en december dan weer een bezoek aan de bewoner op de derde verdieping, naar aanleiding van het toegekende leefloon. Zij zijn niet bevoegd om uitspraken te doen over de bewoonbaarheid, maar kunnen wel levensbedreigende situaties melden. In hun verslagen spreken ze van een huis "in zeer slechte staat" met onder meer vochtplekken, een opengebroken plafond en ontbrekend glas. Ze verwijzen naar de aanmelding bij Pandtoezicht.

De woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA) beaamt dat er een onderzoek liep. Het pand was echter geen prioriteit omdat een "intern signaal binnen de stadsdiensten niet gelijk staat met een formele vraag". Daardoor is er geen termijn van toepassing.

Behalve een lagere prioriteit speelde wellicht ook de reorganisatie van de dienst een rol. Het aantal controleurs was teruggelopen van twaalf (in 2016) naar drie (in mei 2017).

Meer over OCMW