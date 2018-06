Inspectie stelt Luiks slachthuis in gebreke wegens problemen met hygiëne TTR

19 juni 2018

19u14

Bron: Belga 0 Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft het vleesbedrijf Viande de Liège, het voormalige Derwa, in gebreke gesteld na problemen bij het beheer, die vastgesteld werden tijdens verschillende controles. Dat meldt het FAVV vandaag, dat daarmee een bericht van de krant L'Echo bevestigt. Het FAVV heeft het bedrijf twee weken de tijd gegeven om zich in de regel te stellen. Risico's voor de consument werden niet vastgesteld.

Een consortium van Belgische investeerders, "Belgian Meat Partners", nam in maart de firma Derwa over en wijzigde de naam van de Luikse site in Viande de Liège. Volgens L'Echo werden bij controles heel wat inbreuken vastgesteld, met name inzake hygiëne. Aan Belga laat het FAVV weten dat het ging om "problemen van beheer", waaronder ook hygiënekwesties vallen.

"Het bedrijf heeft al de nodige rappels gekregen tijdens controles die ongunstig waren en soms verschillende jaren teruggaan", klinkt het bij het FAVV. "Het moet nu zijn verantwoordelijkheid nemen tegenover de consument en zijn personeel." Als Viande de Liège geen orde op zaken stelt, verliest het bedrijf zijn exploitatievergunning. Viande de Liège is ook zijn label "Belbeef" kwijt, dat garant staat voor de traceerbaarheid van het vlees en de hygiëne.