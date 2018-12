Inspectie Dierenwelzijn neemt recordaantal dieren in beslag ADN

26 december 2018

15u51

Bron: Belga 1 De Vlaamse Inspectie Dierenwelzijn heeft in de eerste tien maanden van 2018 (cijfer tot 9/11) een recordaantal van 3.257 dieren in beslag genomen. Dat zijn er nu al meer dan de 3.038 in beslag genomen dieren in 2017. In 2015 en 2016 was dat het geval met 2.351 en 2.435 dieren.

Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA), bevoegd voor dierenwelzijn, in antwoord op een vraag van Gwenny De Vroe (Open Vld).

In beslag genomen dieren kunnen uiteindelijk teruggegeven worden aan de eigenaar, verkocht worden, in volle eigendom gegeven worden aan een asiel, persoon... of gedood worden", aldus Weyts. Dit laatste gebeurt evenwel uitsluitend als de toestand van het dier zo ernstig is dat het noodzakelijk is het onmiddellijk uit zijn lijden te verlossen, of als vervoer van het dier een zodanig groot risico voor bijkomend lijden inhoudt dat dit niet te verantwoorden is.



Enkel de rechtbank is bevoegd om bij vaststelling van ernstige dierenverwaarlozing een verbod op te leggen om nog dieren te mogen houden. "Sinds dit jaar bezorgen de parketten zesmaandelijks een lijst van uitgesproken verboden. Aangezien deze afspraak nog zo recent is, beschikt de dienst Dierenwelzijn niet over een volledige lijst van uitgesproken verboden", aldus de minister.