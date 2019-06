Insecticide blijkt ook in fruit en groenten te zitten, Europa buigt zich over verbod kg

17 juni 2019

13u06

Bron: Belga 0 De pesticiden chloorpyrifos en chloorpyrifos-methyl worden aangetroffen in 5,5 procent van alle onderzochte voedingsstalen in de EU. Dat blijkt uit gegevens van het Europese Voedselveiligheidsagentschap die in Knack staan. De komende maanden beslist Europa of de pesticiden van de markt moeten verdwijnen.

Het pesticide chloorpyrifos wordt gebruikt om gewassen zoals kolen, fruit en groenten te beschermen tegen onder meer koolvliegen, aardrupsen en larven van langpootmuggen en kevers. Chloorpyrifos is actueel omdat de huidige EU-toelating voor het pesticide afloopt op 31 januari 2020. De Europese Commissie buigt zich momenteel over de vraag of chloorpyrifos van de Europese markt moet verdwijnen.



In acht EU-lidstaten is het pesticide sowieso al niet toegelaten: Litouwen, Slovenië, Denemarken, Duitsland, Finland, Zweden, Ierland en Letland. In België is chloorpyrifos enkel toegelaten voor professioneel gebruik en voor bepaalde teelten.

Fruit en groenten

Knack vroeg, in samenwerking met media uit zeven andere landen, aan de betrokken voedselveiligheidsagentschappen hoe vaak chloorpyrifos opduikt in onze voeding. Uit het resultaat blijkt dat de pesticiden gemiddeld gevonden worden in zowat 5,5 procent van alle geteste voedingswaren in Europa, onder meer in komijnzaad, citroenen, grapefruits, sinaasappels, mandarijnen, cherimoyas en koolrapen. De belangrijkste landen van herkomst zijn Laos, Cyprus, Tunesië, China en de VS.



Dé cruciale vraag is natuurlijk of chloorpyrifos gevaarlijk is voor de mens, schrijft Knack. Volgens de ngo Health and Environmental Alliance is er een "solide hoeveelheid wetenschappelijk bewijs voor de schadelijke effecten van chloorpyrifos op de gezondheid van de mens". Meest kwetsbaar, aldus de ngo, zijn "kinderen, baby's en baby's in de baarmoeder, waarvan de hersenen zich nog steeds ontwikkelen".



Knack vernam van één goedgeplaatste Commissie-bron die anoniem wil blijven dat "de Commissie de toelating niet zal verlengen omdat de gezondheidsbekommernissen heel duidelijk zijn".