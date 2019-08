Inschrijvingstaks op voertuigen levert schatkist "te veel" op ttr

14 augustus 2019

06u23

Bron: belga 0 binnenland De Vlaming heeft vorig jaar 15,7 miljoen euro "te veel" betaald aan belasting op inverkeerstelling. Of toch tegenover de raming van de Vlaamse regering. Dat komt omdat het wagenpark minder snel vergroent dan verwacht, schrijft Gazet van Antwerpen.

De belasting op inverkeerstelling (BIV) of de inschrijvingstaks is een eenmalige belasting voor wie een voertuig laat inschrijven. Onder meer de CO2- en fijnstof maar ook de soort brandstof en een eventuele roetfilter bepalen de hoogte van de inschrijvingstaks.

Vorig jaar heeft die taks 263,5 miljoen euro opgeleverd, 15,7 miljoen euro meer dan verwacht. Op zich goed nieuws voor de Vlaamse schatkist, maar minder goed voor het milieu.

"De vergroening van het wagenpark zette zich het afgelopen jaar minder sterk door dan verwacht. Hierdoor liggen de gerealiseerde ontvangsten 15,7 miljoen euro boven de raming van de begrotingsaanpassing 2018", klinkt het in het jaarverslag van de Vlaamse Belastingdienst.

Het kabinet van minister voor Financiën en Energie Lydia Peeters (Open Vld) erkent de tragere vergroening. "Al is er de laatste twee maanden wel een inhaalbeweging en zien we het aandeel elektrische personenwagens stijgen. De inkomsten uit de BIV zullen daardoor afnemen. We moeten blijven inzetten op een duurzamer wagenpark", klinkt het daar.