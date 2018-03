Inschrijvingsdecreet en werking centraal register blijft Vlaams Parlement beroeren ep

07 maart 2018

17u09

Bron: Belga 0 Om kamperen aan de schoolpoort in de toekomst te vermijden, moet er extra capaciteit komen en wordt er best gewerkt met een centraal aanmeldingsregister (CAR). Daarover bestaat een grote politieke consensus. Maar over werking van dat centrale register en over de concrete realisatie van de sociale mix op de schoolbanken lopen de meningen uiteen. Dat bleek tijdens een debat vandaag in het Vlaams Parlement.

De kamperende ouders aan de schoolpoorten hebben het probleem van de schoolinschrijvingen opnieuw bovenaan de politieke agenda gekatapulteerd. Terwijl het politieke debat over de organisatie van de inschrijvingen de voorbije jaren in het slop was geraakt, heeft minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) de handschoen opgenomen om het dossier in de komende weken en maanden op te lossen.

Populaire scholen

Over een aantal zaken lijkt iedereen het eens. Zo moet er extra capaciteit komen. Na grote investeringen in het lager onderwijs zal er de komende jaren bijkomend moeten geïnvesteerd worden in extra capaciteit in het secundair onderwijs, want vooral daar zullen er extra plaatsen nodig zijn. Daarom kondigde onderwijsminister Crevits eerder al een extra investering van 150 miljoen euro aan. Maar regeringspartij N-VA wijst er wel op dat extra capaciteit alleen niet zal volstaan. "Want er zijn nu ook eenmaal populaire en minder populaire scholen", klinkt het.

Welke criteria?

Daarnaast lijkt iedereen gewonnen voor een centraal aanmeldingsregister met ook een uniform inschrijvingsmoment. Alleen blijft het de vraag volgens welke criteria dat register de leerlingen moet gaan verdelen. Zo pleitte Kris Van Dijck (N-VA) voor een "transparant en vereenvoudigd" systeem waarbij maximaal voorrang wordt gegeven aan de vrije schoolkeuze van de ouders.

"Maar wat doe je dan als er maar 40 plaatsen zijn en 60 kandidaten. Hoe los je dat dan op?", wierp Groen-onderwijsspecialiste Elisabeth Meuleman op. "Dat is eenvoudige wiskunde. Dan heb je 20 ongelukkigen. Dat klopt", repliceerde Van Dijck. De N-VA'er erkent dat er dan een stuk "willekeur" zal intreden bij de verdeling. "Maar dat is net het systeem dat men in Gent hanteert dat u zo bekritiseert", aldus Meuleman.

Sociale mix

Het blijft ook onduidelijk in hoeverre het inschrijvingssysteem moet of kan zorgen voor een sociale mix. Minister Crevits liet eerder al verstaan dat ze niet getrouwd is met het veelbesproken systeem van de dubbele contingentering om te komen tot die mix. Volgens haar bewijst een oefening uit Antwerpen dat de dubbele contingentering amper een verschil maakt op het terrein.

Dat lijkt koren op de molen van N-VA. Die partij verzet zich tegen het systeem van de dubbele contingentering en gelooft sterk dat de sociale mix zich "op een spontane manier" zal realiseren.

Coalitiepartners CD&V en Open Vld hebben daar ernstige vragen bij. Vlaams parlementslid Jo De Ro (Open Vld) vreest ronduit dat er stappen achteruit zullen gezet worden. "We mogen de strijd tegen de segregatie niet on hold zetten. We moeten die strijd net nog harder voeren dan de afgelopen vijftien jaar".