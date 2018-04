Innovatieve geneesmiddelen kosten gezondheidszorg meer dan voorzien kv

17 april 2018

17u42

Bron: Belga 1 De globale begroting van de gezondheidszorg kent op basis van 12 maanden een overschot van 97,5 miljoen euro op een totaalbudget van 24,3 miljard euro. Maar minister van Sociale Zaken Maggie De Block maakt zich zorgen over de uitgaven van de geneesmiddelen, waar voor 2017 een overschrijding van 267 miljoen geschat is bovenop het initieel budget van 4,1 miljard euro. De minister kijkt daarvoor naar de innovatieve geneesmiddelen.

"Ons huishouden is op orde en we hebben zelfs een overschot. Maar het aantal innovatieve en dus zeer doeltreffende geneesmiddelen kent een enorm succes en nemen dus een grotere hap uit het budget dan verwacht", zegt Maggie De Block.

De minister wijst erop dat van die 267 miljoen meeruitgaven voor geneesmiddelen zo'n 100 miljoen euro terugbetaald wordt door de farmaceutische sector, maar ze erkent dat dit geen ideale uitgangspositie is voor de beheersing van de uitgaven in de geneesmiddelen in de volgende jaren.

De laatste jaren vindt er bij de geneesmiddelen een grote innovatiegolf plaats. Daarbij werden maximale inspanningen gedaan om deze innovaties, zoals in de kankerbehandelingen en immunotherapie, ter beschikking te stellen van de patiënten.

"De uitgaven in de geneesmiddelen worden dus een zorgenkindje. We zien dit fenomeen helaas in alle Europese landen en ver daarbuiten. Maar samen met het RIZIV en de sector vinden we een oplossing", maakt minister De Block zich sterk. De minister beraadt zich met het RIZIV en de Belgische farmaceutische sector over de manier waarop de uitgaven op een structurele manier duurzaam kunnen worden gehouden. Met daarbij de garantie dat elke Belgisch burger toegang heeft tot de meest gepaste behandeling en dat innovatieve geneesmiddelen ook in België voor iedereen beschikbaar blijven, verzekert Maggie De Block.