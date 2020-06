Inno-moeder sluit 62 van 172 filialen: "Eerste waarschuwingsschot", zegt BBTK TT

20 juni 2020

10u33

Bron: Belga 33 De aankondiging vrijdag van de Duitse warenhuisketen Galeria Karstadt Kaufhof, het moederbedrijf van de Belgische Galeria Inno's, dat het wereldwijd 62 van de 172 filialen sluit, is een eerste waarschuwingsschot. Dat zegt de socialistische bediendebond BBTK-Setca. Door de maatregel staan ruim 5.000 banen op de tocht, maar er zou op dit moment geen bedreiging zijn voor de Belgische werkgelegenheid.

"Achter dit alles gaat echter een andere realiteit schuil", zegt BBTK-Setca, "Namelijk de moeilijkheid die non-foodwinkels vandaag de dag, in de nasleep van de Covid-crisis, hebben om geleidelijk aan weer op kruissnelheid te komen in termen van bezoekersaantallen en omzet. Tussen de steeds toenemende druk van de e-commerce-giganten en het gebrek aan actie van de grote retailers en hun vertegenwoordigers in België om oplossingen te vinden, zijn het de werknemers die waarschijnlijk extreem snel zullen het gelag betalen."

"De aankondiging van het moederbedrijf van Galéria Inno is een eerste waarschuwingsschot. Wij vrezen dat dit soort aankondigingen zich zal vermenigvuldigen en dat de Belgische winkels helaas duidelijk hard zullen getroffen worden in termen van banenverlies en sluitingen."

BBTK-Setca roept Coméos al meer dan twee jaar op tot een dialoog over de toekomst van de handel. "Tot op heden zijn onze verzoeken om vergaderingen een dode letter gebleven. Coméos is meer en meer een lobby-organisatie in plaats van een overlegorganisatie waar we een toekomst voor de handel in België verzekeren, met respect voor de werknemers. Op welk sociaal drama moeten we wachten tot de sociale partners in de handel eindelijk een dialoog hebben die deze naam waardig is in een sector die, ter herinnering, meer dan 200.000 werknemers betreft", zo vraagt de bond zich af.

"Inno is helaas het eerste voorbeeld van een herstructurering, die weliswaar niet direct van invloed is op België, maar wel de eerste in een lange reeks in de wereld van de handel", zo luidt het nog.