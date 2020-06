Inname open ruimte piekt weer IB

29 juni 2020

05u10

Bron: Belga 0 De inname van open ruimte zat in 2019 opnieuw op het hoge niveau van dertien jaar geleden. Dat betekent dat er dagelijks meer dan 7 hectare open ruimte verdwijnt.

Dat blijkt volgens De Standaard uit berekeningen van Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege (Groen) op ­basis van gegevens van het Bel­gische statistiekbureau Statbel.

De voorbije tien jaar was de trend in Vlaanderen dalend, maar sinds 2016, uitgerekend het jaar waarin de betonstop werd aangekondigd, is die gekeerd. De inname van 7,16 hectare open ruimte per dag voor 2019 is zelfs een ­onderschatting, aangezien in de Statbel-cijfers alleen de bebouwde percelen worden meegerekend, en niet straten of parken, die volgens de Europese definitie ook onder ­ingenomen open ruimte vallen.

Bouwshift

Schauvliege dringt bij Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) aan op de uitvoering van de bouw­shift. "Die is er nog altijd niet", vindt Schauvliege. "Het enige initiatief dat al op tafel ligt, is een slecht decreet, het Instrumentendecreet, dat volgens experts het omgekeerde doet van wat we willen, namelijk bouwen in de open ruimte bevorderen in plaats van verminderen.”