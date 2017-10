Inlichtingendienst liet steken vallen voor 22/03 19u45

Bron: vtmnieuws.be

De ADIV (de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid), ofwel de militaire inlichtingendienst, heeft steken laten vallen in het opsporen van terroristen in de aanloop naar de aanslagen van 22 maart in Zaventem en Brussel. Dat is de vernietigende conclusie uit het jaarverslag van het Comité I, dat VTM NIEUWS kon inkijken. Maar ook de Staatsveiligheid blijft niet buiten schot. Zij hebben te laat gereageerd op een vraag van een buitenlandse inlichtingendienst.