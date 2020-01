Inkomsten uit kilometerheffing vrachtwagens blijven stijgen ADN

23 januari 2020

17u12

Bron: Belga 1 In de eerste helft van 2019 heeft de Vlaamse overheid 228,1 miljoen euro gepuurd uit de kilometerheffing op vrachtwagens die op 1 april 2016 werd ingevoerd. Dat is op jaarbasis meer dan de 449,5 miljoen euro aan inkomsten in 2018 en 424,5 miljoen euro in 2017. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters op een schriftelijke vraag van Robrecht Bothune (CD&V).

Van deze inkomsten gaat het grootste deel naar investeringen in wegen. In de periode 2017-2019 ging het om een totaalbedrag van 180,01 miljoen euro.

Daarnaast is op jaarbasis ook 40 miljoen euro voorzien voor flankerend beleid, waarvan 36 miljoen euro voor subsidies aan ecologisch en veilig transport. In 2017 werd voor deze laatste post 10,9 miljoen euro uitgetrokken, in 2018 19,6 miljoen euro en in de eerste helft van 2019 5,8 miljoen euro. Tot slot gaat 1 miljoen euro per jaar naar Landbouw en Visserij.

Vergroening

Uit cijfers van VIAPASS, de organisatie die de kilometerheffing coördineert en controleert, blijkt volgens Peeters dat de kilometerheffing een positieve impact heeft op de vergroening van de vrachtwagenvloot. De Vlaamse tarieven bestaan deels uit een externekostenheffing die verschilt naargelang de EURO-emissieklasse van het voertuig.

"In het eerste deel van 2019 was reeds 91 procent van de vrachtwagenkilometers op het betolde wegennet in België afkomstig van een vrachtwagen met een euro V of euro VI. De marge voor verdere vergroening van de vrachtwagensector is dus bijzonder klein", aldus de minister.