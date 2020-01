Inkomsten uit GAS-boetes exploderen door slimme camera's IB

21 januari 2020

04u36

Bron: Belga 1 De inkomsten uit GAS-boetes zijn in nauwelijks zes jaar tijd vertienvoudigd. Die spectaculaire stijging hebben de Vlaamse gemeenten te danken aan slimme camera's die verkeers­inbreuken vastleggen. De komende jaren ­zullen de inkomsten nog stijgen. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen vandaag.

Sinds juli 2014 kunnen gemeenten niet alleen overlast (sluikstorten, nachtlawaai) beboeten via een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS), maar ook verkeersovertredingen. Het effect op de inkomsten is spectaculair. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur. In 2014 inden de gemeenten samen voor 4,4 miljoen euro aan GAS-boetes. In 2018 was dat bedrag vertienvoudigd tot 42,6 miljoen. Vooral voor grote steden is het een belangrijke inkomstenbron.

Dit jaar voorzien de Vlaamse gemeenten 47 miljoen euro aan inkomsten uit GAS-boetes. Daarbij zijn de cijfers van een 25-tal gemeenten nog niet verwerkt. Driekwart van dat bedrag komt vijf steden ten goede: Antwerpen, Leuven, Gent, Mechelen en Oostende. En er is nog meer op komst. Het Vlaamse regeerakkoord bepaalt dat de gemeenten binnenkort ook GAS-boetes zullen kunnen uitschrijven voor beperkte snelheidsovertredingen in zone 30 en zone 50. De Vlaamse regering wil de maatregel snel uitvoeren.