Inhoudelijk overleg in Wallonië en Brussel start morgen bvb

23 juni 2019

19u23

Bron: Belga 0 Voor Wallonië, de Franse gemeenschap en Brussel starten morgen de gesprekken die tot een inhoudelijk akkoord moeten leiden. In de eerste twee gevallen gaat het om een gesprek tussen PS en Ecolo. In Brussel wordt dat aangevuld met DéFI, Groen, Open Vld en one.brussels.

Voor de Waalse en de Franse regering starten de partijen met het middenveld te consulteren. Na die fase zal een tekst met conclusies ter goedkeuring worden voorgelegd aan de parlementairen.

De onderhandelende partijen hebben geen meerderheid in het Waals gewest en de Franse gemeenschap. MR steekt haar irritatie dan ook niet onder stoelen of banken. Ontslagnemend Waals minister-president Willy Borsus zei vandaag bij RTL-TVI dat MR haar prioriteiten op tafel zal leggen als de partij wordt uitgenodigd. "De onderhandeling zal op dat moment beginnen, en niet op basis van een voorstel dat ons te nemen of te laten wordt voorgelegd.”



PVDA ziet zichzelf geen gedoogsteun leveren aan een minderheidsregering, bevestigde woordvoerder Germain Mugemangango opnieuw. Hij verwees daarbij naar Portugal, waar de regering steun krijgt van de extreemlinkse oppositie, die de regering ook kan laten vallen. De Belgische gewesten hebben echter een legislatuurparlement, waardoor een val van de regering niet tot nieuwe verkiezingen leidt en de oppositie dus te weinig stokken achter de deur zou hebben volgens PVDA.

Meer over politiek

Brussel

MR

PVDA