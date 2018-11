Inhoudelijk akkoord over bestuur zonder socialisten in Oostende sam

18 november 2018

18u23

Bron: belga 7 Ruim een maand na de verkiezingen van 14 oktober bereiken Open Vld, Groen, N-VA en CD&V een inhoudelijk akkoord in Oostende. Dat gebeurt na meer dan 60 uur onderhandelen, meldt Bart Tommelein (Open Vld) op Twitter.

Na meer dan 60 uur onderhandelen hebben @OpenVldOostende @NVAOostende @GroenOostende en @cdenv Oostende een inhoudelijk akkoord bereikt over een vernieuwingscoalitie. Dit zal nu aan de verschillende partijen worden voorgelegd #allemaaloostendenaar Bart Tommelein(@ Barttommelein) link

Ook Groen-lijsttrekker Wouter De Vriendt kondigt het akkoord aan op Twitter. “Nu worden de bevoegdheden verdeeld en onze leden worden geconsulteerd.” Hij spreekt van “een ambitieus en inhoudelijk sterk akkoord”.

Na 60 uur zijn de inhoudelijke gesprekken voor een vernieuwingscoalitie in Oostende afgerond. Een belangrijke stap richting een nieuw begin is gezet.

Nu worden de bevoegdheden verdeeld en onze leden geconsulteerd.

Oostende verdient het allerbeste.#AllemaalOostendenaar Wouter De Vriendt(@ WouterDeVriendt) link

Björn Anseeuw (N-VA) tweet dan weer een foto van witte rook. “Dit is het einde van de laatste rechte lijn richting de laatste rechte lijn”, aldus Anseeuw.

De inhoudelijke gesprekken voor de Vernieuwingscoalitie in Oostende werden zonet succesvol afgerond. pic.twitter.com/sUx2tSKTuU Björn Anseeuw(@ bjanseeuw) link

“Over de inhoud gaan we niets zeggen”, reageert Tommelein. “We hebben 60 uur lang intens vergaderd over alle thema’s, puur over inhoud. De leden krijgen nu de eerste inzage in het akkoord en krijgen uiteindelijk ook het laatste woord. Over bevoegdheden is er nog niet gepraat”.

De coalitievorming verliep niet van een leien dakje. Groen vond een bestuur met de N-VA moeilijk en lonkte aanvankelijk naar een coalitie met de Stadslijst en Open Vld. Het water leek heel diep, maar Tommelein werkte een nota uit met de grootste bekommernissen van Groen. Uiteindelijk bleek dat een belangrijke basis om verder te gaan. Groen kreeg kort voor de herfstvakantie groen licht van de achterban om de onderhandelingen verder te zetten, ondanks een laatste offensief van nationaal sp.a-voorzitter John Crombez. Vande Lanotte wilde nog zes jaar burgemeester blijven om zijn politieke carrière in schoonheid te eindigen, maar dat gaat dus niet lukken.