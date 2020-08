Inhoud mails gelekt: kabinet-Jambon noemde dood Jozef Chovanec al in februari 2018 “vreemd verhaal” HR

27 augustus 2020

09u27

Bron: VRT 84 Gelekte mails die de VRT-redactie kon inkijken, tonen aan dat het kabinet van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) de zaak Chovanec al in februari 2018 omschreef als een “vreemd verhaal” en dat de Slovaakse ambassadeur hierover een onderhoud wilde met minister Jambon.



Vlaams minister-president Jambon was al in nauwe schoentjes gebracht, toen gisteren bleek dat hij toch op de hoogte was van het verdachte overlijden van de Slovaak Jozef Chovanec. Jambon reageerde daarop door te stellen dat er door hem of zijn kabinet “geen fouten zijn gemaakt voor zover wij kunnen nagaan”. Jambon herinnerde zich naar eigen zeggen het incident niet toen hij vorige week vertelde dat hem er nooit iets over was gemeld.

“Er werd een politieverslag door het kabinet opgevraagd, waarin een relaas van de feiten neutraal werd weergegeven, maar zonder de vreselijke details die op de camerabeelden van vorige week te zien waren”, klonk het. “Uit het verslag kon op geen enkele manier een problematisch optreden van de politie afgeleid worden.”



Dat valt echter moeilijk te rijmen met wat blijkt uit mails die de VRT kon inkijken. “Ik wens de aandacht te trekken op het feit dat een deel van de interventie door vrienden van de betrokkene met een smartphone werd gefilmd en waarschijnlijk doorgegeven aan de Slovaakse televisie”, zo mailde de luchthavenpolitie op 26 februari 2018 aan het kabinet van Jambon. Ook werd gemeld dat agenten “gekwetst” waren geraakt.

Ontmoeting

In een andere mail spreekt het kabinet volgens de VRT van een “vreemd verhaal” en “morgen ontmoeten we de (Slovaakse) ambassadeur”. Die ontmoeting kwam er ook effectief op 2 maart, maar Jambon benadrukt dat hij bij die ontmoeting zelf niet aanwezig was. Op 2 juli heeft de ambassadeur ook een gesprek met Buitenlandse Zaken, en een verslag van dat gesprek, wordt twee dagen later naar Jambons kabinetschef gestuurd.

