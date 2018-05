Inhaalverbod voor vrachtwagens binnenkort opgeheven op Antwerpse R2 avh

02 mei 2018

16u01

Bron: Belga 0 Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het Vlaams Verkeerscentrum starten op 8 mei met enkele maatregelen om de veiligheid op de R2 te verhogen. Op dat stuk ringweg dat door de Antwerpse haven gaat zal onder meer het inhaalverbod voor vrachtwagens plaatselijk en tijdelijk worden opgeheven, om ter hoogte van de tunnels van de R2 het vrachtverkeer maximaal te spreiden over de beschikbare rijstroken en colonnes te vermijden.

De opheffing van het inhaalverbod zal volgens AWV in functie van de verkeersdrukte gebeuren en zal enkel gelden tijdens bepaalde tijdsvensters die overeenkomen met de piekmomenten voor verkeer in de Antwerpse haven. Gekoppeld aan de opheffing van het inhaalverbod zal ook steeds een snelheidsverlaging naar 70 km/u ingesteld worden, zodat het snelheidsverschil tussen personen- en vrachtverkeer verdwijnt en bestuurders meer tijd hebben om te reageren op files.

Boven de rijbaan zijn er alvast op verschillende locaties dynamische signalisatieborden aangebracht die wijzen op de maatregel. Op de afritten na de tunnels wordt er bovendien meer opstelruimte gecreëerd door de belijning aan te passen.

AWV stelt dat de maatregelen nodig zijn om het aantal ongevallen ter hoogte van de Beverentunnel en de Tijsmanstunnel te doen afnemen. Het gaat bijna steeds om ongevallen in de staart van files die op piekmomenten ontstaan aan de afritten na de tunnels. Het verkeer in de tunnel vertraagt en bestuurders merken de file vaak te laat op, zeker wanneer er te weinig afstand is tussen de vrachtwagens op de rechterrijstrook.

De maatregelen worden gehandhaafd tot het najaar, wanneer er een evaluatie gepland staat. Dan zal blijken of het nieuwe systeem gehandhaafd blijft.