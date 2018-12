Inhaalmanoeuvre mislukt en loopt bijna verkeerd af SPS

12 december 2018

11u39

Bron: VTM Nieuws 0

Inhalen in een bocht is nooit een goed idee, vraag het maar aan deze BMW-bestuurder. Die probeerde gisteren in Ruiselede een vrachtwagen in te halen op de weg tussen Tielt en Aalter. Omdat de weg er een flauwe bocht neemt, had hij het verkeer in de andere richting niet gezien en zag hij plots een andere vrachtwagen opduiken. De chauffeur daarvan filmde met zijn dashcam hoe de BMW-bestuurder dan maar snel met zijn wagen de berm inreed om een frontale botsing te voorkomen.