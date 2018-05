Ingetogen wake voor man die stierf tijdens huisuitzetting Hans Verbeke

09 mei 2018

21u56

Bron: eigen berichtgeving 0 Zowat 150 mensen hebben vanavond in de Mezenstraat in Roeselare een stille wake gehouden voor Moïse ‘Lamine’ Bangoura, een man van 27 die maandagmiddag stierf toen hij uit z’n huurwoning werd gezet, nadat hij maandenlang geen huur meer had betaald. Sympathisanten van de man beweren dat Bangoura stierf door zinloos geweld door de politie.

Moïse Bangoura, zoals hij officieel heet, kreeg onlangs een deurwaarder over de vloer met een brief waarin gemeld werd dat hij afgelopen maandag uit zijn huurwoning zou worden gezet. Aanleiding tot de maatregel was het feit dat hij al vele maanden z’n huur niet meer betaalde. Geduldige bemiddeling en een procedure bij de vrederechter brachten eerder geen oplossing voor het probleem.

Hysterisch

Toen maandag drie vrachtwagens van de stadsdiensten en de deurwaarder rond half elf bij de woning arriveerden, waren meteen ook twee patrouilles van de politiezone RIHO present. Al snel bleek dat Lamine Bangoura niet van plan was om zich zomaar uit zijn woning te laten zetten. Omwonenden hoorden hoe de man hysterisch reageerde en uitzinnig van woede was. Pas na vier of vijf pogingen slaagde de politie er in om hem te boeien. Kort daarop, om 12.10 uur, zeeg de man neer en overleed hij ter plaatse.

De federale gerechtelijke politie onderzoekt de omstandigheden van het overlijden. Vandaag werd een lijkschouwing uitgevoerd maar de resultaten daarvan zijn nog niet bekend. Het parket verkiest dan ook om voorlopig niet meer te communiceren over de zaak, al gaf woordvoerder Tom Janssens gisteren wel aan "dat er geen aanwijzingen zijn van politiegeweld".

Onnodig geweld

In de omgeving van Lamine Bangoura en ook op sociale media klinken andere geluiden. Zo stelt Filip Dewaegemaeker, een man wiens dochter een tijdlang een relatie had met Bangoura, dat hij het slachtoffer is geworden van zinloos politiegeweld. De man neemt zelfs het woord "moord" in de mond. "Het is algemeen geweten dat sommige politiemensen van de zone RIHO losse handjes hebben, zeker bij conflicten met mensen van vreemde origine", aldus Dewaegemaeker.

Het is algemeen geweten dat sommige politiemensen van de zone RIHO losse handjes hebben. Filip Dewaegemaeker

"De dood van Lamine dient onderzocht te worden en de schuldigen moeten worden gestraft. Ik heb gesproken met familieleden van hem die het stoffelijk overschot gingen bezoeken", vertelt hij. "Volgens hen heeft Lamine bloedsporen aan het hoofd, verwondingen aan een oogkas en een gebroken arm. Ik en nog andere mensen zijn er dan ook van overtuigd dat Lamine gestorven is door buitensporig en onnodig geweld. Onbegrijpelijk is dat. De dag van vandaag beschikt de politie toch over middelen om iemand zelfs vanop afstand te neutraliseren. Kennelijk kon dat hier niet.”

Medewerking

Hoofdcommissaris Curd Neyrinck van de politiezone RIHO liet gisteren weten het overlijden van Lamine Bangoura te betreuren. “Wij willen ons medeleven betuigen aan de familie en verwanten. Daarnaast verlenen we onze volle medewerking aan het onderzoek naar de omstandigheden van dit overlijden. In functie van de resultaten van dit onderzoek zullen we handelen, als dat nodig mocht blijken.”

De wake van gisteravond lokte zowat 150 mensen. Sommigen van hen zakten vanuit Brussel, Antwerpen en Frankrijk naar Roeselare af. Ook een broer en de ouders van Lamine, die in Willebroek wonen, maakten de verplaatsing. Velen legden bloemen neer of staken een kaarsje aan voor de verzegelde voordeur van de woning in de Mezenstraat.

Na ongeveer een uur verliet een 60-tal aanwezigen de wake om te voet of met de auto naar het politiekantoor op de Botermarkt te trekken. Daar werd een kleine protestactie gehouden voor het gebouw, dat ’s avonds evenwel verlaten is. De manifestanten schreeuwden slogans tegen de politie. Net als tijdens de stille wake in de Mezenstraat hielden ook op de Botermarkt politiemensen in burger discreet een oogje in het zeil. Herkenbare patrouilles werden bewust uit de buurt gehouden. Na een tijdje verlieten de manifestanten met mondjesmaat de Botermarkt.