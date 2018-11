Ingestorte Brusselse stadsomwalling wordt volledig heropgebouwd ADN TTR

19 november 2018

10u00

Bron: Belga 14 Zondagochtend stortte een deel van de oude stadsomwalling van Brussel in. De muur kwam terecht op de speelplaats van een school in de Cellebroersstraat. Dat meldde Bruzz en de lokale politie van de zone Brussel-Hoofdstad bevestigde het nieuws.

Het gaat om een stuk muur van 20 meter lang en 10 meter hoog. Het stuk muur begaf het rond 05.45 uur. Er vielen geen gewonden, er is ook geen gevaar op de openbare weg.

De oude stadsomwalling zal volledig heropgebouwd en gerestaureerd worden. Dat bevestigt Brussels schepen van Stedenbouw Geoffroy Coomans (MR). Wanneer het puin geruimd wordt en de heropbouw begint, is nog niet bekend.



Over de oorzaak is er nog geen uitsluitsel, maar de verbouwingswerken aan de Sint-Jorisschool hebben waarschijnlijk de stabiliteit aangetast. “Volgens die eerste elementen is de stad Brussel dus niet verantwoordelijk en dus is het niet aan de stad om te betalen”, verduidelijk de Brusselse schepen. “Het is een verplichting dat deze muur zal gerestaureerd worden. We spreken over een muur van 800 jaar oud. We zullen hem identiek en met dezelfde stenen heropbouwen”, aldus Coomans.

