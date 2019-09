Ingeschreven aan KU Leuven? Dries Van Langenhove ontkent Kim Aerts HAA Sven Ponsaerts

27 september 2019

19u40

Bron: Veto 12 Dries Van Langenhove, onafhankelijk Kamerlid voor Vlaams Belang, ontkent dat hij zich heeft ingeschreven aan de KU Leuven. Dat zegt hij in een reactie aan HLN. Het Leuvense studentenblad Veto beweert het tegendeel.

Volgens Veto heeft Van Langenhove zijn inschrijving deze week ingediend, om aan de KU Leuven zijn thesis in de Rechten te kunnen afwerken. Het Leuvense studentenblad citeert vervolgens de KU Leuven Nieuwsdienst, die zegt dat Van Langenhove “definitief wordt toegelaten, als hij voldoet aan alle toelatingsvoorwaarden”.



Van Langenhove zelf ontkent reeds ingeschreven zijn. “Volgende week heb ik wel een afspraak met de mensen van de KU Leuven om te bekijken wat nog dient te worden gedaan om mijn studies af te werken. Het leerplan is immers niet in elke universiteit hetzelfde.” Als blijkt dat Van Langenhove bijvoorbeeld nog twee of drie vakken moet doen, omdat ze in Leuven niet worden erkend, stelt hij zijn studies misschien wel uit. “Of ga ik elders, eventueel terug naar de UGent, die wel alles doet om mij tegen te werken.”

Van Langenhove stelt het behalen van het masterdiploma in de Rechten niet prioritair. “De kiezer heeft mij niet tot volksvertegenwoordiger verkozen om een thesis af te werken.”



Van Langenhove zou vorig academiejaar normaal afstuderen aan de UGent, maar hij kwam in opspraak na de ophefmakende ‘Pano’-reportage over de extreemrechtse studentenvereniging Schild & Vrienden. Het leverde hem een tuchtprocedure op, waardoor hij niet langer welkom was in de Gentse universiteitsgebouwen. Ook zijn bezoek aan de rechtenbibliotheek werd beperkt. Volgens Van Langenhove was het daardoor niet mogelijk om zijn thesis tijdig in te dienen.

De rector van de KU Leuven, Luc Sels, toonde na de commotie over de ‘Pano’-reportage in september 2018 alle begrip voor de beslissing van de UGent, maar zette tegelijk ook de deur op een kier voor de student. “Ik vind dat iedereen een tweede kans verdient”, zei Sels toen.