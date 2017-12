Ingemetselde verlichtingspaal uit gebouw in Keerbergen gehaald Sven Ponsaerts

14u39

Bron: Eigen berichtgeving 0 Sven Ponsaerts De aannemer metste het appartementsgebouw doodleuk rond de verlichtingspaal. De beruchtste verlichtingspaal van het land heeft een nieuwe locatie. De lantaarnpaal die bij de bouw van een nieuw appartementsblok in Keerbergen in de gevel werd ‘ingemetseld’, werd vanmorgen naar de overzijde van de straat verplaatst.

Die klus duurde zo’n 2,5 uur. Nog enkele uren later brandde de lamp ook opnieuw. In het plantenperk pal tegenover zijn vroegere locatie vormt de verlichtingspaal niet langer een hindernis. De verplaatsingskost van zo’n 700 euro is ten laste van de projectontwikkelaar van het appartementsgebouw. De aannemer kan nu beginnen met het dichtmaken van de uitsparingen die hij in de betonplaten en het metselwerk had moeten laten.