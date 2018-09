ING luidt de noodklok over problemen bij Belgische IT-systemen: achterstand van "kritieke omvang" kg

07 september 2018

08u09

Bron: Belga 0 ING kampt in thuisland Nederland, maar ook in België, met zulke grote achterstanden op het eigen werkprogramma dat dit de bedrijfsvoering begint te bedreigen. Daarnaast heeft het financiële concern problemen met de IT-systemen in ons land. Dat schrijft Het Financieele Dagblad.

De krant baseert zich op interne documenten die het deels in handen kreeg. In de eerste plaats gaat het rapport over een achterstand die ING opliep door het verwerken van een reeks aan problemen, waaronder een grootschalige witwaszaak in Nederland. De achterstand heeft een 'kritieke omvang' bereikt waardoor de 'license to operate' in gevaar komt, aldus een presentatie van augustus aan eigen managers in de Benelux.

IT-problemen in België

Het rapport gaat ook in op IT-problemen bij ING, vooral in België. Onder andere de IT-infrastructuur, de veiligheidheid van de computersystemen en het identiteits- en toegangsbeheer zouden onvoldoende scoren bij een interne evaluatie. In totaal voldoen de systemen op vijf van de zeven punten niet aan de eigen criteria. De automatiseringsproblemen zijn "onverantwoord groot geworden" melden enkele bankiers anoniem aan het FD.

Intern heeft het bedrijf het vertrek aangekondigd van de chief information officers in Nederland en België.