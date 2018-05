ING Kortenberg gaat deels weer open na dodelijke crash HA

14 mei 2018

17u03

Bron: VRT 1 Het ING-bankkantoor in Kortenberg dat begin deze maand zwaar beschadigd raakte bij een dodelijk verkeersongeval gaat woensdag gedeeltelijk weer open. Dat meldt de VRT.

Een oplegger ramde op 4 mei het pand op de hoek van de Leuvensesteenweg en het Gemeenteplein in de Vlaams-Brabantse gemeente. In de seconden voor de crash reed het gevaarte verschillende voertuigen aan op straat en maaide een vader en zijn dochter van 2,5 jaar van het voetpad. Daarbij raakte de man ernstig gewond, het peutermeisje overleefde de zware klap niet. De dolle rit eindigde in het ING-filiaal en beschadigde het rechtergedeelte van het pand ernstig. De linkerkant van het gebouw liep geen schade op en gaat woensdag opnieuw open. Geld afhalen of storten zal nog niet mogelijk zijn, andere verrichtingen wel. Vorige week al werd een bankcontainer geplaatst op het nabijgelegen Craenenplein als tussenoplossing. Een deel van het bankpersoneel is tijdens de herstellingswerken in het ING-filiaal van Steenokkerzeel aan de slag.