ING-Banking-app kampt met technische storing

07 september 2020

11u37 10 Sinds maandagochtend 9 uur ervaren heel wat klanten van de bank ING problemen met de ING-Banking-app en de website van ING. Volgens ING België is er een technische storing. Het is voorlopig onduidelijk wanneer de problemen van de baan zouden zijn.

Op de website Allestoringen.be, een site die technische problemen bij apps en websites registreert, lopen sinds 9 uur vanochtend heel wat klachten binnen over de ING-Banking-app. Via deze app kunnen klanten van de bank online bankieren en verrichtingen doen. Ook zouden er problemen zijn bij het online bankieren via de website. ING België bevestigt via Twitter dat er technische problemen zijn. Er wordt niet gecommuniceerd over hoe lang de problemen zouden aanslepen.