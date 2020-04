Infrabel ziet af van plan om treinverkeer op zondag enkele uren volledig lam leggen HR

14 april 2020

21u59

Bron: Belga 1 Binnenland Infrabel ziet af van het plan om het Belgische spoornet vanaf december elke zondag van 1 tot 5 uur volledig te sluiten om werken te kunnen uitvoeren. De spoornetbeheerder zegt wel nog te bekijken hoe ze dat in 2021 wel kunnen toepassen.

Begin dit jaar merkte de krant De Tijd op dat Infrabel in zijn Netverklaring het principe van een ‘nationaal werkvenster’ op zondag had opgenomen. Er kwam kritiek van reizigersvereniging TreinTramBus, omdat veel van de laatste treinen in de NMBS-dienstregeling op zaterdag zouden sneuvelen.

De passage over het ‘nationaal werkvenster’ is vorige week uit de Netverklaring geschrapt, zo blijkt nu uit informatie op de website van de spoornetbeheerder.



Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken bevestigt dat het oorspronkelijke plan voorlopig van tafel is. “In 2020 zal het niet worden toegepast. We zijn wel aan het bekijken hoe we het in 2021 wel kunnen toepassen, maar in een andere vorm dan wat eerder werd gecommuniceerd. We zetten dus een werkvenstersysteem op poten, maar wanneer, waar en hoe lang, is nog niet uitgemaakt.”

Noodzaak

De Infrabel-woordvoerder wijst er nog op dat een beslissing het resultaat zal zijn van onderhandelingen. “Wij luisteren naar onze klanten (treinmaatschappijen waaronder de NMBS, red.). We moeten een evenwicht vinden tussen de noodzaak om werken en onderhoud uit te voeren en de wens van onze klanten om zoveel mogelijk treinen te laten rijden.”