Infrabel zet Siemens aan de schandpaal: "Vermoedelijk is er paniek aan de top over de verder dalende stiptheid van de treinen"

Ingrid De Vos

08 mei 2018

16u05

Bron: eigen berichtgeving

2

Infrabel zette vandaag een leverancier aan de schandpaal. "Siemens is verantwoordelijk voor grote storingen op het spoornet. Die veroorzaken 1 uur en 40 minuten vertraging per dag". Volgens Kees Smilde van de gebruikersvereniging TreinTramBus is er daarnaast méér aan de hand. "Er is een probleem met Siemens, maar er is vermoedelijk ook paniek aan de top over de verder dalende stiptheid van de treinen."