Infrabel wil spoorverkeer maand lamleggen in Brussel

30 juli 2019

04u17

De spoornetbeheerder Infrabel heeft de NMBS gevraagd van half oktober tot half november dagelijks 100 treinen te schrappen die Brussel doorkruisen. Dat blijkt uit documenten die De Tijd en L'Echo konden inkijken. Daardoor bestaat de kans dat tienduizenden pendelaars in de herfst een maand lang niet met hun vaste trein naar Brussel kunnen sporen.

Infrabel werkt al jaren aan de vernieuwing van de infrastructuur aan Brussel-Zuid. Nadat het in 2017 de wissels en de seininrichting aan de kant van de Noord-Zuidverbinding heeft gemoderniseerd, is deze herfst de zuidkant van het station aan de beurt. Door de werken moet de Noord-Zuidas in de verlengde weekends van 1 en 11 november volledig dicht.

Nu blijkt dat er ook heel wat hinder verwacht wordt van maandag 14 oktober tot en met vrijdag 8 november. Infrabel moet 30 procent van de wissels voor Brussel-Zuid vastzetten, waardoor in die periode veel minder treinen door de drukste as van het land kunnen rijden.

Het voorstel is alle P-treinen of piekuurtreinen van en naar Brussel niet te laten rijden. Dat heeft grote gevolgen. Er rijden dagelijks 104 P-treinen door de hoofdstad. De betrokken treinen tellen 91.000 zitplaatsen en vervoeren gemiddeld 68.000 reizigers per dag. De maatregel treft zo een op de vier pendelaars die in de ochtendspits naar Brussel sporen.

Volgens de NMBS heeft Infrabel de maatregel pas drie maanden vooraf meegedeeld, waardoor de spoorwegmaatschappij zich koud gepakt voelt.