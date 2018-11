Infrabel wil drones met infraroodcamera inzetten tegen kabeldieven TDM

14 november 2018

08u00

Bron: VTM Nieuws 0 Infrabel wil ‘s nachts drones inzetten om kabeldiefstallen tegen te gaan. De spoorwegbeheerder voerde gisteravond een testvlucht uit met een drone met infraroodcamera.

Dit jaar waren er al 261 koperdiefstallen op het spoor. “Een enorme piek”, zegt Thomas Baeken van Infrabel aan VTM Nieuws. “We bekijken dan ook of we de drones in de toekomst kunnen inzetten tegen kabeldiefstallen. Afgelopen nacht hebben we daarom een testvlucht uitgevoerd.”

Om de drone vaker in te zetten moet de wet wel aangepast worden, want nu mogen alleen de politie en het leger die drones gebruiken. Voor de test van afgelopen nacht kreeg de spoorwegbeheerder uitzonderlijk de toestemming.