Infrabel tekent hoger beroep aan tegen vonnis treinramp Buizingen: “Functionering van spoornet op de helling” SPS

20 december 2019

10u50

Bron: Belga 3 S poornetbeheerder Infrabel gaat in hoger beroep tegen het vonnis over de treinramp in Buizingen, omdat de motivatie van dat vonnis volgens Infrabel de functionering van het spoornet op de helling zet. Infrabel benadrukt wel dat de beroepsprocedure geen enkel gevolg heeft voor de schadevergoedingen van de slachtoffers. De NMBS heeft beslist geen beroep aan te tekenen, “hoewel het vonnis meerdere elementen bevat die NMBS met klem betwist”.

Infrabel stelt dat het vonnis van 3 december van de politierechtbank het onuitwisbare leed nooit kan wegnemen. Wel had het vonnis volgens de spoornetbeheerder een belangrijke stap kunnen zijn “die iedereen kon helpen om, na een pijnlijke juridische procedure, de bladzijde om te slaan”.

Maar na een grondige analyse van de beslissing, zegt Infrabel vast te stellen dat de motivatie van het vonnis het functioneren van het spoornet op de helling zet. “Hierdoor wordt het voor Infrabel quasi onmogelijk om zijn verplichtingen van openbare dienst en zijn opdracht als infrastructuurbeheerder te blijven uitoefenen. Zo zouden er bijvoorbeeld, om dit vonnis te kunnen uitvoeren, nog slechts 400 treinen per dag door de Brusselse Noord- Zuidverbinding kunnen rijden, in plaats van 1.200 vandaag.”

De spoornetbeheerder benadrukt geenszins zijn verantwoordelijkheid te willen ontlopen. “Het betekent ook niet dat we geen respect zouden hebben voor de slachtoffers.” Infrabel vraagt via de beroepsprocedure om beoordeeld te worden “op het criterium van een normaal voorzichtige en toegewijde spoorinfrastructuurbeheerder”.

Spoornet volledig hertekend

In haar vonnis van 3 december verklaart de rechtbank volgens de spoornetbeheerder: “Aangezien Infrabel de beslissing om de treinen te kruisen, had aanvaard, had het de betreffende wissels in beschermingsstand moeten plaatsen om te anticiperen op een eventuele en mogelijke menselijke fout.” Dit betekent volgens Infrabel dat het de wissels op 80 procent van het spoornet in beschermingsstand zou moeten plaatsen. Daartoe zou het spoornet volledig hertekend en het treinverkeer helemaal geherorganiseerd moeten worden, “met alle gevolgen van dien voor de spoorklanten en de mobiliteit in België”.

Infrabel schatte de gevolgen voor de infrastructuur in twee spoorroosters in. Voor het spoorrooster in Brussel zou de capaciteit met ongeveer 65 procent afnemen. Hierdoor zouden er dagelijks slechts 400 treinen door de noord-zuidverbinding kunnen rijden, in plaats van 1.200 vandaag. Als Infrabel geen hoger beroep zou aantekenen, zouden deze gevolgen vanaf 2 januari van toepassing worden.

Voorts klopt volgens Infrabel de bewering van de rechtbank niet dat het betrokken “TBL1+”-baken geen automatische remming mogelijk maakte. Het baken “maakte het wel degelijk mogelijk de trein met een noodstop tot stilstand te brengen”.

Infrabel “betreurt deze nieuwe beroepsprocedure en begrijpt dat dit zwaar zal vallen voor de slachtoffers en hun familieleden”. De spoornetbeheerder “moet echter zijn verantwoordelijkheid opnemen om de toekomst van het spoornet en de dienstverlening voor de reizigers te verzekeren”.