Infrabel: "Siemens verantwoordelijk voor bijna twee uur vertraging iedere dag"

08 mei 2018

10u39

Sinds begin dit jaar leidden problemen met het treindetectiesysteem op het Belgische spoornet al tot 9.000 minuten vertraging, of per dag 1 uur 40 minuten. De belangrijkste oorzaak voor die storingen is Siemens, zegt spoorwegnetbeheerder Infrabel.

Siemens levert de assentellers, maar het Duitse bedrijf slaagt er maar niet in om een oplossing te vinden voor het probleem. Omdat een oplossing uitblijft, neemt Infrabel het zelden geziene initiatief om Siemens in een persbericht op haar verantwoordelijkheid te wijzen. Een formele procedure is echter nog niet opgestart. "We bekijken nog alle opties", zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit.

Infrabel tekende in het eerste kwartaal 125 storingen op doordat het treindetectiesysteem uitviel, goed dus voor 9.000 minuten vertraging. Die storingen deden zich vooral voor in Brussel, de streek rond Hasselt en op de spooras Luik-Bergen. In dezelfde periode vorig jaar ging het nog om ruim 4.500 minuten vertraging.

Rood sein

De assentellers die de storingen veroorzaken helpen een trein te lokaliseren, en zijn essentieel voor vlot treinverkeer. De locatie van de treinen is namelijk bepalend voor een correcte werking van de seinlichten. Het komt erop neer dat, wanneer een trein een spoorgedeelte verlaat, het opwaartse sein de doorrit toelaat aan de volgende trein. Maar als de detectieapparatuur uitvalt, blijft dat sein op rood staan, waardoor het verkeer tot stilstand komt.

In mei vorig jaar is Siemens begonnen met de verdere uitrol van een nieuw type assenteller, en sindsdien zijn er betrouwbaarheidsproblemen met de apparatuur. Ook op dit moment wordt het nieuwe systeem nog uitgerold. "Hoe het hiermee verder moet, maakt deel uit van de opties die we nu aan het bekijken zijn", aldus Petit.

Trage interventieteams

Infrabel zegt eind vorig jaar al contact opgenomen te hebben met Siemens over de problemen met de assenteller. "Vier maanden later is Siemens nog steeds niet in staat om een structurele oplossing of nog maar een actieplan voor te leggen", aldus Infrabel. "Daar komt nog bij dat de interventieteams van Siemens, die in geval van nood moeten ingrijpen, niet snel genoeg reageren, met als gevolg een nog grotere hinder voor het spoorverkeer."

Siemens bekijkt nog of het reageert op het communiqué van Infrabel.