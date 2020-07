Infrabel schat verlies in 2020 op 47,7 miljoen euro

kv

08 juli 2020

17u28

Bron: Belga 0 Infrabel schat het verlies als gevolg van de coronacrisis op 47,7 miljoen euro voor 2020, voor zover het treinverkeer niet onderworpen wordt aan nieuwe maatregelen van de overheid en er zich geen tweede coronagolf aandient. Dat heeft de spoorwegnetbeheerder vandaag gezegd in de Kamercommissie mobiliteit en overheidsbedrijven, waarin het bedrijf onder meer de financiële impact van de crisis besprak.

Op basis van de huidige hypotheses vraagt Infrabel een compensatie om dit verlies te kunnen dekken. En om liquiditeitsrisico’s te vermijden, heeft Infrabel naar eigen zeggen nood aan een versnelling van het compensatiemechanisme of een vooruitgeschoven betaling van de dotaties 2020. Deze versnelling zou er ten laatste in november moeten komen omdat vanaf dan wellicht het gebrek aan liquiditeit zich zal laten voelen, klinkt het.

Ook de NMBS kwam in de Kamercommissie aan het woord. De spoorwegmaatschappij bevestigde wat eerder al werd gezegd door minister van Mobiliteit François Bellot (MR), namelijk dat de coronacrisis een impact zal hebben van bijna 400 miljoen euro op de cijfers. Voorts verklaarde de NMBS dat de tijdelijke opschorting van ticketcontroles hebben geleid tot een toename van het aantal zwartrijders met ongeveer 30 procent.



Het aantal reizigers, dat naar aanleiding van de crisis fel zakte, zit inmiddels opnieuw in de lift. Zo telde de spoorwegmaatschappij gisteren bijvoorbeeld zo’n 440.000 reizigers, tegenover ongeveer 900.000 in normale tijden. De NMBS blijft de bezettingsgraad op haar treinen nauwgezet volgen. “Voor de crisis lag de gemiddelde bezettingsgraad op 38 procent, om in volle crisis te dalen naar 5 procent. Vandaag bedraagt de bezettingsgraad 17 procent, verklaarde NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir. Ze profiteerde ook van de gelegenheid om het belang van een continue dienstverlening in de verf te zetten en waarschuwde voor de mogelijke impact van een liberalisering op de spoorwegmarkt.