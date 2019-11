Infrabel maakt 8 miljoen euro vrij voor proefproject met zelfrijdende treinen IB

12 november 2019

04u38

Bron: Belga 0 Spoornetbeheerder Infrabel wil 8 miljoen euro vrijmaken om een proefproject met autonome treinen mogelijk te maken. Dat blijkt uit het ondernemingsplan dat de raad van bestuur onlangs goedkeurde. Dat schrijft De Tijd vandaag.

"We zullen de mogelijkheid analyseren om partners een proeflijn ter beschikking te stellen zodat ze autonome voertuigen op asfalt of andere vormen van mobiliteit kunnen testen", staat in het document.

De invoering van ATO - Automatic Train Operation - moet de capaciteit, de stiptheid en de robuustheid van het spoornet verbeteren. Dankzij het systeem kunnen de operatoren vooral meer treinen door de verzadigde Brusselse noord-zuidverbinding jagen. Maar we moeten de zelfrijdende trein de komende jaren niet meteen op het Belgische spoor verwachten.

Infrabel legt de verantwoordelijkheid voor het ATO-proefproject bij de NMBS, die de treinen moet laten rijden. "Infrabel verleent zijn medewerking, maar is afhankelijk van de beslissingen van de spoorwegmaatschappij", zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit.