Infrabel legt schuld bij treinbestuurder en NMBS: "Hij reed niet voorbij groen sein"

17 september 2019

14u57

Bron: belga 0 Op het proces over de treinramp in Buizingen heeft Infrabel zich ook burgerlijke partij gesteld tegen de NMBS en tegen de bestuurder van de P-trein die bij het ongeval betrokken was.

Infrabel is van mening dat zowel de treinbestuurder van de P-trein als de NMBS fouten hebben begaan die mee geleid hebben tot de treinramp. Zo staat het voor meester Kennes vast dat de treinbestuurder niet voorbij een groen sein is gereden, terwijl de NMBS in de ogen van Infrabel dan weer drie fouten beging.

“Het overschrijden van het rode sein is ook hun fout”, pleitte meester Fanny Vansiliette. “De treinbestuurder had al eerder zo’n fout begaan en is daar blijkbaar niet disciplinair voor bestraft. De NMBS heeft een trein ingezet die enkel uitgerust was met het gong/fluit-systeem, het oudste veiligheidssysteem, en niet met het Memor-systeem, dat nochtans wettelijk verplicht was. Tenslotte was de P-trein ook niet uitgerust met het TBL1+-systeem, dat de P-trein tot een noodstop had kunnen dwingen.”

Infrabel wordt zelf ook vervolgd, maar dat weerhoudt de infrastructuurbeheerder er niet van om ook een schadevergoeding te vragen. “Dat staat los van onze eigen verantwoordelijkheid of ons medeleven met de menselijke slachtoffers”, zei meester Laurent Kennes. “Mensen die ‘s ochtends op een trein stappen, hebben recht op een veilige reis”, begon de advocaat zijn pleidooi. “Dat is de verantwoordelijkheid van Infrabel en de NMBS en als zij die veiligheid niet leveren, hebben ze gefaald in hun missie.”

Die morele verantwoordelijkheid staat echter los van de eventuele strafrechtelijke verantwoordelijkheid, aldus de advocaat: “Betwisten dat Infrabel een fout zou gemaakt hebben, is geen teken van gebrek aan respect voor de slachtoffers. En als Infrabel zelf schade heeft geleden door een fout van een andere partij, hebben we het recht om daarvoor een vergoeding te vragen.”

De verdediging van de treinbestuurder blijft er dan weer bij dat de strafvordering tegen hun cliënt onontvankelijk is omdat het onderzoek van de gerechtsexperten niet tegensprekelijk is verlopen. Minstens kunnen de verslagen van de experts niet tegen hun cliënt gebruikt worden, klonk het deze voormiddag voor de Brusselse politierechtbank.

"Onze cliënt heeft nooit tijd willen winnen en heeft nooit het onderzoek willen tegenwerken", zei meester Pierre Chomé. "Hij heeft vanaf de eerste dag aangegeven dat hij wel wilde meewerken, en betrokken wilde worden bij het onderzoek door de gerechtsdeskundigen maar de onderzoeksrechter heeft op onze brieven nooit geantwoord. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens moet een verdachte de mogelijkheid krijgen mee te werken aan een dergelijk deskundigenonderzoek en volgens het Grondwettelijk Hof staat niets dat wettelijk in de weg."

In dit geval heeft de treinbestuurder die kans niet gekregen, aldus zijn advocaat: "Na zijn inverdenkingstelling heeft het zelfs nog twee jaar geduurd voor alle expertenverslagen vertaald waren. We zijn dus vijf jaar aan de zijlijn moeten blijven staan zonder iets te mogen doen, terwijl de NMBS en Infrabel wel konden meewerken aan het onderzoek. Wij hadden nadien ook niet de financiële of materiële mogelijkheden om eigen experts of technische raadgevers in te schakelen."

Dat de deskundigen op de zitting van de politierechtbank hun verslag uit de doeken zijn komen doen, verandert niets, vindt meester Chomé: "Na hun getuigenis is duidelijk gebleken dat er nog een resem vragen onbeantwoord blijven, en dat de hypothese die onze cliënt naar voor schuift, niet naar behoren is onderzocht.

Volgens hem heeft een dubbel defect ervoor gezorgd dat het rode seinlicht op groen sprong en de experts hebben minstens één simulatie uitgevoerd waarbij een dergelijk dubbeldefect mogelijk bleek. Ze geven ook toe dat er waarschijnlijk nog andere manieren zijn waarop dat zich kan voordoen, maar die zijn niet onderzocht. Waren wij van bij het begin bij het deskundigenonderzoek betrokken, hadden we erop kunnen aandringen dat dat wel zou onderzocht worden."

Volgens de verdediging blijkt uit het onderzoek ook dat de verschillende registratiesystemen van het spoor niet naar behoren werkten, niet op elkaar waren afgestemd, en zelfs dat één dergelijk systeem volledig weggehaald was na het ongeval. Ook zouden werknemers van Infrabel na de ramp een seinhuis betreden hebben. “Wie zegt ons dat daar niet iets is aangepast of vervangen? ", wierp meester Chomé nog op.