Infrabel legt Sandite-treinen in om 'doorglijden' bij nat herfstweer te voorkomen ADN

30 oktober 2019

16u10

Bron: Belga 0 Om de treinen vlot te laten rijden zet spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel in deze tijd van het jaar tweemaal per dag op specifieke trajecten de zogeheten 'Sandite-trein' in. Die moet ervoor zorgen dat de treinen niet langer aan het slippen gaan over de sporen die bezaaid zijn met gevallen bladeren. Vooral bij regenweer ontstaat dan vaak een glibberige laag waardoor de treinwielen doorglijden. Infrabel houdt ook een noodlocomotief achter de hand en sensibiliseert zijn treinbestuurders over de specifieke problemen van rijden met een trein in de herfst.

Elk jaar in de herfst wordt het spoorverkeer gehinderd door dode bladeren van bomen die op de sporen vallen en er platgedrukt worden. Bij nat weer verworden die bladeren tot een pulp waardoor de treinen hun grip op de sporen kunnen verliezen. In het kader van het 'herfstplan' haalt Infrabel daarom zijn 'Sandite-trein' van stal. Die trein spuit een mengsel van gel, zandkorrels en roestvaste korrel op de sporen. Daardoor glijden de treinen niet meer door en kunnen ze dus normaal rijden.

De 'Sandite-trein' rijdt twee keer per dag op een specifiek traject tussen Athus in het uiterste zuiden van ons land op de grens met Frankrijk en Leuven, een ander traject loopt van Halle tot station Delta in Oudergem en tussen Eigenbrakel, en Denderleeuw en Eigenbrakel en Dendermonde. "We zetten die trein vooral in zones met steile hellingen en in bebost gebied in", zegt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel. "Er is ook een andere herfsttrein die een vorm van remming uitvoert op trajecten waardoor de gladde film over de sporen wordt weggeschraapt.”

Infrabel heeft ook een noodlocomotief achter de hand die een 'doorslippende' trein kan komen lostrekken uit zijn benarde positie. "En voorts briefen we de treinbestuurders dat ze in deze tijd van het jaar moeten rekening houden met een grotere remafstand wanneer ze aan het slippen zouden gaan. De snelheid moet daaraan worden aangepast."