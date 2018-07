Infrabel laat schapen en geiten grazen op spoorwegbermen Redactie

19 juli 2018

13u04

Bron: belga 4 Tijdens een vier jaar durend project gaat spoornetbeheerder Infrabel schapen en geiten inzetten om moeilijk bereikbare spoorbermen te 'onderhouden'. Zowat 150 dieren zullen in Mechelen en Dilbeek grazen langs afgesloten spoorbermen. Tegelijk wordt gehoopt dat ze bepaalde invasieve plantensoorten kunnen uitroeien door ze op te eten.

Het project werd vandaag voorgesteld in Mechelen. Daar zullen een 85-tal schapen en een 15-tal geiten drie keer per jaar gedurende drie weken het groen langs de spoorwegbermen opeten. "De dieren worden enkel ingezet op afgesloten stukken berm, zodat ze natuurlijk niet onder een trein kunnen terechtkomen", vertelt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel. "Het terrein wordt in stukken opgedeeld, anders eten de dieren enkel wat ze echt lekker vinden en laten ze de rest staan. Nu zal alles weg zijn."

Het inzetten van de dieren kost Infrabel zo'n 1.000 euro per jaar. "Dat is goedkoper dan iemand hier manueel alles laten uitruimen. Deze plaatsen zijn voor machines moeilijk bereikbaar en dus veel arbeidsintensiever om te onderhouden." Bijkomende bedoeling is om enkele invasieve plantensoorten uit te roeien. "Hier groeit Japanse duizendknoop, en als je die alleen snoeit, groeit die gewoon terug en wordt hij nog meer verspreid", vertelt herder Brecht Laukens van Speckbosch, een organisatie die ecologischebegrazingsprojecten doet.

Bijkomende verzekering

"De dieren zullen ook de wortels mee opeten waardoor de plant niet meer terugkomt. Die Japanse duizendknoop moet uitgeroeid worden want als je hem laat staan, vormt hij een probleem voor de stabiliteit van de spoorbermen." Brecht is goed verzekerd voor mocht er toch iets verkeerd lopen. "Mijn dieren zijn een werkinstrument, maar ik ben er wel aan gehecht. Ik ben zeer ecologisch ingesteld en werk graag mee aan dit project. In principe kunnen de dieren niet op het spoor of op straat, maar ik heb toch mijn voorzorgen genomen met een bijkomende verzekering."

Het project wordt jaarlijks geëvalueerd en ook de gezondheid van de dieren wordt goed opgevolgd. "Ik kom dagelijks eens langs om alles te bekijken en de dieren vers water te geven, ze worden niet aan hun lot overgelaten", besluit Brecht.