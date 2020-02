Infrabel kan het niet meer aanzien: wagen knalt door slagbomen, seconden later passeert trein Ingrid De Vos

05 februari 2020

22u42 58 Infrabel verspreidt shockerende beelden van een auto die vorige vrijdag om 10.11 uur ei zo na ontsnapt is aan een botsing met een trein in het plaatsje Meix-devant-Virton, in de provincie Luxemburg.

De auto reed er in volle vaart door een gesloten spooroverweg. “Eerst zie je de slagbomen naar beneden gaan, de rode lichten beginnen te knipperen. Vervolgens komt linksboven een auto aangereden. Je ziet hoe de automobilist in volle vaart een gesloten slagboom kapot knalt. Seconden later passeert een goederentrein. Het scheelde niet veel of dit was totaal anders afgelopen”, zegt woordvoerder Thomas Baeken.

Het incident werd gefilmd door een technische camera. Die worden aan overwegen geplaatst opdat men bij storingen meteen zou kunnen zien wat er aan de hand is. Toen de slagboom werd afgereden, ging er automatisch een alarm naar het seinhuis, waarna de beelden zijn bekeken.

“Omdat de beelden niet opgenomen zijn met een veiligheidscamera, kunnen we hiermee niet naar de politie stappen. We verspreiden de beelden dan maar als waarschuwing op onze sociale mediakanalen”, aldus nog een verbijsterde Baeken. “Eerlijk gezegd, na alle campagnes die we al voerden om de veiligheid aan de overwegen op te drijven, valt onze broek hier bijna letterlijk van af. Mensen blijven regels vierkant aan hun laars lappen”