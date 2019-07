Infrabel dreigt met zware knip in spoornet RL HAA

27 juli 2019

04u58

Bron: Belga 80 Kleine Waalse spoorlijnen moeten dicht en investeringen in de Antwerpse haven komen in gevaar als Infrabel niet snel meer budget krijgt. Daarvoor waarschuwt de netbeheerder in een interne nota die de raad van bestuur onlangs besprak, meldt De Tijd. Infrabel zegt te betreuren dat de interne documenten zomaar gelekt werden naar de buitenwereld.

Na de besparingen van de voorbije jaren krijgt Infrabel een jaarlijkse dotatie van bijna 1 miljard euro. Maar uit een recente audit blijkt dat Infrabel de komende tien jaar jaarlijks 82 miljoen euro extra nodig heeft om de Belgische spoorinfrastructuur op peil te houden. Als de federale regering het budget van 2020 tot 2024 plafonneert op het huidige niveau, kan Infrabel niet voldoende investeren in het onderhoud van sporen, bovenleidingen en seininrichtingen.



Daardoor dreigen 13 lijnen voor het verkeer gesloten of op een enkel spoor gebracht te worden, wat per dag 684 reizigerstreinen en 103 goederentreinen treft. "Op basis van de momenteel beschikbare gegevens worden de eerste onderbrekingen al in de eerste helft van 2020 verwacht", staat in de interne nota.

Wallonië is de dupe

In Vlaanderen moet de lijn Aalst-Burst mogelijk vanaf 2025 dicht omdat die niet meer over het vereiste seinsysteem zou beschikken. Zonder extra middelen komen ook de werken voor de tweede havenontsluiting in Antwerpen, waar Vlaanderen al lang op aandringt, op de helling te staan. Elektrificatie op de lijnen Gent-Eeklo, De Pinte-Ronse en Melle-Geraardsbergen is dan uitgesloten.



Maar de grootste impact is voor Wallonië, waar bijna alle geviseerde lijnen liggen. Dat ligt politiek extreem gevoelig omdat extra beknibbelen op het minder rendabele Waalse net in het zuiden van het land een no-go is. Op het spoor geldt de verdeelsleutel 60/40, waarbij Vlaanderen 60 procent en Wallonië 40 procent van het spoorbudget krijgt. Vlaanderen eist al langer meer geld omdat het voor 70 procent van de spoorinkomsten instaat, terwijl Wallonië erop wijst dat de helft van de sporen in het zuiden van het land ligt.

“Toekomstige regering informeren”

Infrabel zegt in een reactie te betreuren dat de interne documenten zomaar gelekt werden naar de buitenwereld. “Dit zonder enige context of nuance. Bovendien staan in het artikel heel wat factuele fouten”, luidt het. Volgens de infrastructuurbeheerder zijn de documenten bedoeld om de toekomstige federale regering objectief te informeren. “Er is absoluut geen sprake van om ook maar enige vorm van druk te willen zetten op wie dan ook.”

Of er daadwerkelijk spoorlijnen dichtgaan, is twijfelachtig. "Het spreekt voor zich dat Infrabel intern verschillende scenario's voorbereidt, die gaan van een minimalistische naar een maximalistische ambitie", reageert woordvoerder Thomas Baeken.