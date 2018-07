Infrabel controleert sporen op impact van hitte TTR

03 juli 2018

18u00

Bron: Belga 0 Omwille van de aanhoudende warmte voert spoornetbeheerder Infrabel dezer dagen heel wat extra controles uit op rails en spoorwissels, voornamelijk aan drukke knooppunten zoals Antwerpen-Centraal en Gent-Sint-Pieters. Naarmate de sporen warmer worden, neemt ook de spanning erop toe. Dat kan er in uitzonderlijke gevallen toe leiden dat een stuk spoor begint te slingeren en er geen treinen meer over kunnen.

Meer dan 500 medewerkers zien erop toe dat het spoornet de zomerperiode goed doorstaat. Spoorstaven worden aangelegd voor een richttemperatuur van 25 graden en bij elke graad daarboven komt er anderhalve ton extra kracht op te staan omdat ze uitzetten. De spoorinfrastructuur is daarop voorzien, onder meer door de dwarsliggers en de ballast. Bij wissels, die extra gevoelig zijn, zijn er bovendien vaak uitzettingstoestellen geplaatst die de uitzetting door de warmte opvangen. De staat daarvan moet echter wel regelmatig worden gecontroleerd.

"We zorgen er elk jaar voor dat het spoornet klaar is voor de zomer, ook met preventieve controles", zegt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken. "Daarnaast sturen we tijdens de zomer zelf onze mensen het terrein op wanneer het warm is. De gevoelstemperatuur valt nu nog wel mee, maar sporen die in de zon liggen bereiken nu al makkelijk 40 graden."

Als de extra kracht niet meer kan worden opgevangen door de infrastructuur, zoekt ze zich een weg naar buiten en kan een rail opzij slaan en beginnen slingeren. De enige remedie is dan nog om een stuk spoor eruit te slijpen en te vervangen. "Maar dat gebeurt slechts héél uitzonderlijk", zegt Baeken.