Infrabel bestudeert aanvraag voor nachttrein tussen Brussel en Wenen AW

07 oktober 2019

16u33

Bron: Belga 0 De Oostenrijkse spoorwegmaatschappij ÖBB heeft een aanvraag ingediend voor rijpaden om een nachttrein in te leggen tussen Brussel en de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Dat bevestigt spoornetbeheerder Infrabel. "Er zijn contacten tussen Infrabel en ÖBB en hun aanvraag voor rijpaden wordt momenteel bestudeerd", aldus Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit.

ÖBB-topman Andreas Matthä kondigde afgelopen weekend in een interview met de Wiener Zeitung de plannen aan om vanaf januari 2020 een nachttrein ("Nightjet") in te leggen tussen Brussel en Wenen.



Meer officiële informatie is er voorlopig niet. De Oostenrijkse maatschappij zelf bevestigt vandaag alleen dat er aan zo'n verbinding wordt gewerkt. "De details zullen worden aangekondigd op de persconferentie over onze rijschema's op 23 oktober", geeft een woordvoerster mee.

NMBS

Mogelijk is ook de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS betrokken bij de geplande verbinding. Dat zou de hele procedure om te mogen rijden op het Belgische spoor eenvoudiger maken. "De gesprekken zijn bezig, maar zitten nog in een vroeg stadium", bleef NMBS-woordvoerder Bart Crols maandag op de vlakte tegenover De Tijd. Maar volgens de zakenkrant stellen andere bronnen bij de NMBS dat zij "volop geïmpliceerd is en meewerkt" met ÖBB.