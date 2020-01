Infrabel-baas Luc Lallemand voorgedragen bij Franse spoorinfrastructuurbeheerder LH

05 januari 2020

Gedelegeerd bestuurder van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel Luc Lallemand is voorgedragen door de Franse regering om aan het hoofd te komen van SNCF Réseau, de Franse tegenhanger van Infrabel. Dat heeft de Franse spoorwegmaatschappij SNCF bevestigd en werd ook vernomen van Belgische bronnen. Zijn benoeming moet nog worden bevestigd op een ondernemingsraad dinsdag.

Als Lallemand groen licht krijgt van de raad van bestuur en de Franse transportregulator zou hij tijdens het eerste kwartaal van dit jaar de nieuwe functie kunnen opnemen.

Lallemand is sinds november waarnemend topman van Infrabel, na het aflopen van zijn tweede mandaat. Zijn herbenoeming aan het hoofd van de Belgische spoorinfrastructuurbeheerder werd sindsdien nog niet bevestigd.

De 53-jarige Lallemand studeerde aan de Hogere Zeevaartschool Antwerpen. Hij staat aan het hoofd van Infrabel sinds de opsplitsing van de NMBS in drie ondernemingen in 2005. Drie jaar eerder was hij tot financieel directeur van de NMBS benoemd, na gewerkt te hebben op verschillende kabinetten van socialistische ministers.