Infosessies bij De Lijn kunnen hinder veroorzaken, ochtendspits verloopt (voorlopig) normaal HA

19 juni 2018

07u20

Bron: Belga 0 De ochtendspits bij openbaarvervoersmaatschappij De Lijn in de regio Antwerpen verloopt voorlopig normaal. Dat is vernomen van Astrid Hulhoven, hoofd Corporate Communicatie bij De Lijn. De vakbonden houden in de loop van de dag informatiesessies over de nieuwe cao.

De socialistische en liberale vakbond roepen hun leden op om het werk te onderbreken voor de informatiesessies. De chauffeurs van de christelijke vakbond en de onderaannemers gaan wel aan de slag.

Om 10 uur vindt een eerst infosessie plaats in de stad Antwerpen. Drie uur later volgt nog een tweede sessie in Mechelen, die ook hinder kan veroorzaken in de regio Aarschot-Tremelo. Hoe groot de impact zal zijn, is volgens De Lijn moeilijk te voorspellen. Maar de ochtendspits verloopt vanochtend alvast zonder problemen.

De vakbonden organiseren de komende week ook infosessies in de provincies Limburg (woensdag), West-Vlaanderen (donderdag) en Oost-Vlaanderen (vrijdag).

Dr vakbondsmeeting #acod & #aclvb mogelijk hinder vr bus & tram vanaf morgen 19/6 tem 22/6, elke dag andere provincie (behalve Vlaams-Brabant), twee momenten: 1 voormiddag, 1 vlak na middag.

Onderaannemers & #acv nemen niet deel.

Info: https://t.co/pYeCZ5uKBK pic.twitter.com/tCsok8iUU1 De Lijn(@ delijn) link