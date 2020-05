Informatie uit terrorismedatabank wordt te ruim gedeeld NLA

01 mei 2020

15u47

Bron: Belga 0 Maar liefst 47 partnerdiensten hebben toegang tot de gemeenschappelijke gegevensbank Terrorist Fighters en Haatpredikers, maar 17 diensten maken daar géén gebruik van. Dat staat in een nieuw rapport van het Comité I en het Controleorgaan op de politionele informatie (COC). Dat schrijven Knack en Le Soir, die het rapport konden inkijken.

Sinds 2016 verzamelt de gemeenschappelijke gegevensbank Terrorist Fighters en Haatpredikers informatie over personen en verenigingen die prioritair opgevolgd moeten worden in de strijd tegen terrorisme en extremisme. Aanvankelijk stonden er alleen namen van Syriëstrijders in, later zijn er nog andere categorieën aan toegevoegd.

Het Comité I en het COC maken elk jaar een evaluatierapport van deze databank. Ze betreuren in het laatste rapport, dat op 10 april 2020 werd goedgekeurd, dat “een extern datalek nog steeds niet routinematig” wordt gemeld. Of en hoeveel van die incidenten er zijn geweest, vermeldt het rapport niet. Wel gaat het uitgebreid in op wie er allemaal toegang krijgt tot informatie uit de databank. Daar knelt het schoentje.

“Monitoring van toegang aan optimalisatie toe”

De “monitoring van de toegang” tot de databank is volgens het evaluatierapport “aan optimalisatie toe”. Liefst 47 partnerdiensten hebben zo'n toegang, direct of indirect. Het gaat daarbij uiteraard om de steundiensten van het OCAD maar ook om pakweg het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn of de dienst Justitiehuis van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.

Bij 17 van de 47 diensten zijn er niet eens operationele gebruikers actief. Zo rijst de vraag of die partnerdiensten wel de noodzaak hebben om de informatie uit de databank te kennen. Het Comité I en het COC besluiten dat de toegang in de loop van 2020 na evaluatie moet worden herzien voor partnerdiensten die “voor meerdere jaren géén gebruikers en géén logins hebben aangeduid”.

Doorgeven van persoonsgegevens en informatie uit databank

Daarnaast hebben de toezichthouders ook bedenkingen bij het doormailen van een lijst met persoonsgegevens en informatie uit de databank. Het doorgeven van dat soort informatie aan derden is "aan strikte wettelijke bepalingen onderworpen, waarvan de naleving thans in de praktijk niet steeds duidelijk blijkt". Ze plaatsen ook vraagtekens bij de beveiliging van die info-uitwisseling.

“Het OCAD heeft het rapport op donderdag 30 april ontvangen”, reageert directeur Paul Van Tigchelt. “Samen met onze partners in deze Gemeenschappelijke gegevensbank trachten we de databank en haar werking steeds te optimaliseren. Met een aantal van de zaken zijn we al aan de slag -zoals bijvoorbeeld de evaluatie van de toegang van welke diensten en op welke manier.”