Exclusief voor abonnees Informateursnota gelekt: van "een stap in de goede richting" tot "mossel noch vis” IVDE/ARA/FME

08 januari 2020

22u35 2

“Een stap in de goede richting”, beschrijft N-VA de nota van informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR). “Een rechtse nota”, vindt de PS dan weer. En in liberale kringen duiden ze de nota als “mossel noch vis”. De perceptiestrijd over de federale formatie barst opnieuw los.

Je hebt 9% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis